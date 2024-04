Choc in Francia | studente 15enne picchiato dopo la scuola a Parigi | morto dopo il ricovero in ospedale

A nove mesi dalla scomparsa in Francia del piccolo Emile di 2 anni e mezzo, una escursionista ha ritrovato delle ossa del bimbo. Sabato, la gendarmeria nazionale è stata informata della «scoperta di ... (gazzettadelsud)

Parigi, 25 marzo 2024 – Allerta massima a Parigi. L’attentato a Mosca dei terroristi di ISIS-K, divisione afghana dell’ISIS nota per la sua “estrema brutalità”, ha mandato in fibrillazione i ... (quotidiano)

La Francia si prepara ad entrare in guerra in Ucraina. È questo in sostanza quanto rivelano gli 007 di Mosca, secondo i quali Macron potrebbero presto dare adito alle sue affermazioni ed essere ... (ilgiornaleditalia)