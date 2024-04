Chiuse le indagini su Pozzolo | che rischia il processo | “Escluso coinvolgimento di terze persone Nell’arma munizioni da guerra”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) La ricostruzione fornita da Emanuelenon corrisponde a come andarono le cose la notte di Capodanno. Lo scrive la procura di Biella in un comunicato con cui dà notizia di aver notificato al deputato eletto da Fratelli d’Italia l’avviso di chiusuraper i fatti avvenuti alla pro loco di Rosazza. La storia è nota: la notte dell’ultimo dell’annopartecipò a una festa nel paesino in provincia di Biella, alla presenza del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Il parlamentare meloniano, però, aveva portato con sè una pistola, dalla quale era stato esploso accidentalmente uno sparo: il proiettile aveva ferito Luca Campana, 31enne genero di Pablito Morello, il capo scorta di Delmastro. L’avviso di chiusuraè l’atto che spesso prelude alla richiesta di rinvio a giudizio: ...