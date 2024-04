Chiusa l' ambasciata israeliana a Roma dopo il raid al consolato di Teheran

(Di venerdì 5 aprile 2024) C'è anche l'fra l'elenco delle sedi diplomatiche israeliane chiuse nella giornata odierna in via precauzionale in seguito alle notizie su possibili ritorsioni iranianeilaldia Damasco. Lo apprende LaPresse da fonti informate. Le stesse fonti precisano che si tratta di una decisione autonoma da parte della stessa, la cui sede si trova in via Michele Mercati nei pressi di Villa Borghese. Al 181esimo giorno di guerra tra le forze israeliane e il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza, il rischio di un allargamento del conflitto al resto della regione torna a farsi alto. Al momento, Israele si trova in uno stato di massima allerta per il timore di possibili ...

Chiusa l'ambasciata di Israele a Roma vicino Villa Borghese dopo possibile allarme su attacchi contro Tel Aviv in seguito a raid su consolato in Siria (notizie.virgilio)

13.45 E' stata Chiusa , a quanto si apprende, la sede dell' ambasciata israeliana a Roma in via Michele Mercati, nei pressi di Villa Borghese. Come in altre sedi diplomatiche di Tel Aviv, l'allarme è ... (televideo.rai)

È stata chiusa la sede del l'ambasciata israeliana a Roma in via Michele Mercati 14, nei pressi di Villa Borghese . Come in altre sedi diplomatiche di Tel Aviv, l'allarme è scattato in seguito alle ... (gazzettadelsud)

Roma, Chiusa l’ambasciata: timori per le minacce iraniane dopo il raid - È stata Chiusa, a quanto si apprende, la sede dell’ambasciata israeliana a Roma in via Michele Mercati, nei pressi di Villa Borghese. Come in altre sedi diplomatiche di Tel Aviv, l’allarme è scattato ...ilcorrieredellacitta

Fotovoltaico su terreni agricoli, la Regione: manca una norma nazionale per la salvaguardia del suolo - L’assessore Mammi: “Lanciata una raccolta firme per tutelare il suolo fertile di qualità e ricco di biodiversità dal rischio di scempio ambientale e agricolo” ...parma.repubblica

Minacce Iran a Israele, Chiusa l’ambasciata a Roma - C'è anche l'ambasciata israeliana a Roma fra le sedi diplomatiche di Israele chiuse nella giornata di venerdì in via precauzionale in seguito alle notizie su ...lapresse