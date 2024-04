Chiusa ambasciata israeliana a Roma | allarme terrorismo nella Capitale

(Di venerdì 5 aprile 2024) È stata, secondo quanto apprende Ansa, la sede dell’in via Michele Mercati 14, nei pressi di Villa Borghese.Il centralino dell’ufficio consolare non è attivo, nonostante l’orario di apertura al pubblico sia fino alle 15. Come in altre sedi diplomatiche di Tel Aviv, l’è scattato in seguito alle notizie su possibili attacchi dopo il raid al consolato iraniano a Damasco. L'articolo proviene da The Social Post.

Fotovoltaico su terreni agricoli, la Regione: manca una norma nazionale per la salvaguardia del suolo - L’assessore Mammi: “Lanciata una raccolta firme per tutelare il suolo fertile di qualità e ricco di biodiversità dal rischio di scempio ambientale e agricolo” ...parma.repubblica

