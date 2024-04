Chiude il negozio Abbruzzese | «Quanti bambini cresciuti con i nostri giocattoli»

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ci sono dei posti che nella loro storia raccontano la storia di un?intera città, che hanno accolto generazioni di leccesi e non solo. Posti che sono lo specchio di tendenze e di...

Una saracinesca che rischia di abbassarsi insieme alle altre 76 che la Thun intende chiude re in Italia entro la fine del mese. E’ una delle vetrine più belle e allegre di via Fillungo. Da lì fanno ... (lanazione)

Tempo di lettura: 2 minuti“Avevo promesso la riapertura in caso di una riposta immediata dello Stato. E la riposta c’è stata. La presenza, oggi, delle istituzioni, testimonia la volontà di essere ... (anteprima24)

Saronno (Varese), 2 marzo 2024 – Per 59 anni è stato il punto di riferimento degli Sport ivi, soprattutto sciatori e tennisti, della città degli amaretti e a poche settimane dalla morte del suo ... (ilgiorno)

Terni, al posto della libreria Alterocca un negozio di abbigliamento - Terni - Non è passato inosservato in queste ore il movimento di persone nell'ex libreria Alterocca in corso Tacito a Terni. Sulle vetrine sono stati attaccati degli adesivi che ...ilmessaggero

Banda della Uno Bianca, i misteri vengono a galla - aveva avuto accesso all'armeria da una porta secondaria attraverso il negozio di tessuti che c'era a fianco del ... per aprire la porta e avevano evidentemente paura di rimanere chiusi dentro. Per ...agenziastampaitalia

L’Armeria Piacentini Chiude dopo 90 anni - Aperta in Corso del Popolo da Giobatta Piacentini, si era trasferita in via Roma dal 1965. Alberto, il titolare: «Cambiati i tempi, le armerie sono attività ...tribunatreviso.gelocal