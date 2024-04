Chiesa-Vlahovic e il tabù da ex contro la Fiorentina | mai in gol contro i viola | la Juve rischia la Champions

Due debuttanti in panchina in una delle partite più sentite dell`intero panorama calcistico europeo. Sabato pomeriggio, alle 18, in Serie A... (calciomercato)

Blindare la qualificazione in Champions League e ottenere la seconda doppietta consecutiva dopo il successo in Coppa Italia di martedì contro... (calciomercato)

Roma, 05 aprile 2024 – Due debuttanti in panchina in una delle partite più sentite dell’intero panorama calcistico europeo. Sabato pomeriggio, alle 18, in Serie A va in scena il derby della Capitale ... (sbircialanotizia)