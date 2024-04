Chiede un passaggio ad una conoscente | quindi la picchia e la rapina | denunciato 18enne pontino

(Di venerdì 5 aprile 2024) Pubblicato il 5 Aprile, 2024 Un grave fatto di cronaca quello che ha scosso i cittadini di Fondi, quello accaduto nella serata del 03 aprile. Un giovane di 18 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha orchestrato un’aggressione ai danni di unaalla quale aveva chiesto un. Al termine del viaggio, l’aggressore ha colpito la donna con un pugno al viso, esigendo la consegna di 210 euro. L’Episodio si Aggrava L’escalation della violenza non si è fermata al primo assalto. Al giovane si sono uniti altri due individui che, approfittando della situazione, hanno strappato il cellulare dalla mano della vittima, danneggiandolo irrimediabilmente prima di darsi alla fuga a bordo di un’auto. Conseguenze e Cure La vittima dell’aggressione, visibilmente scossa e ferita, è stata successivamente curata presso l’ospedale di Fondi, ...

Fondi – Ieri a Fondi (LT), i Carabinieri della locale Tenenza, hanno denunciato in stato di libertà un giovane 18enne , disoccupato, residente a Fondi (LT) per "concorso in rapina". Il giovane, nella ...

