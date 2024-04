Chiarugi | “De Laurentiis ha sbagliato tre allenatori”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 5 aprile 2024) Luciano, ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Radio Punto Nuovo durante Punto Nuovo Sport. Queste le sue parole: “Italiano non all’altezza del Napoli? Difficile dirlo ora, perché a Firenze si sono visti pregi e difetti di Italiano. Alla Fiorentina ha fatto comunque bene e ora si è conquistato la possibilità di fare un salto di qualità, per quanto i viola siano già una realtà molto importante. Non è un giovane emergente come Gilardino o Palladino. Piuttosto, il Napoli deve chiedersi cosa cerca dal prossimo allenatore: dopo averne sbagliati tre, Dedeve azzeccare la scelta e non dare ancora scossoni al gruppo. C’è molta confusione in questo momento attorno al Napoli, anche se ci sarà grande scelta sul mercato della panchina”. “Italiano riceve molte critiche per la sua gestione della difesa, ma molto fa anche lo zoccolo duro ...