Chi vincerà The Voice Senior 2024?

(Di venerdì 5 aprile 2024) The4 (US Rai) Chi succederà a Erminio Sinni, Annibale Giannarelli e Maria Teresa Reale, i vincitori delle prime tre edizioni di The? La risposta arriverà stasera, in prima serata, su Rai1. E’ tutto pronto, infatti, per la finale della quarta stagione del talent show, condotta da Antonella Clerici. Sono dodici i concorrenti rimasti in gara a contendersi il titolo e il premio in palio, ossia la possibilità di pubblicare uno dei brani cantati durante il programma tramite l’etichetta discografica Warner Music Italia. Loredana Bertè è arrivata in finale con Vittorio Centrone (in arte Lemuri il Visionario), Claudia Bruni e Sandro “Red” Bertoldini. Il primo, nelle blind audition, è riuscito a convincere tutti quanti grazie alla sua performance sulle note di Heroes di David Bowie. La seconda, ...