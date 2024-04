Chi sono Sam McAlister e Emily Maitlis | le autrici dell’intervista bomba al Principe Andrea

(Di venerdì 5 aprile 2024) Sam, ex-produttrice ed autrice della sezione interviste per BBC Newsnight, ed, giornalista e documentarista, entrambe britanniche,ricordate per essere state le curatrici di una delle interviste televisive più deflagranti della storia della Gran Bretagna, quella al, trasmessa nel novembre 2019, nella quale il duca di York chiarì i suoi legami con Jeffrey Epstein, condannato per abusi sessuali e traffico di minori, morto in circostanze misteriose. La stessa intervista oggi è al centro di Scoops, il nuovo film uscito su Netflix. Partiamo dal ruolo che ha avuto Samnella realizzazione della famosa intervista al membro della famiglia Windsor nel novembre 2019. La donna, madre single ed ex-responsabile della sezione ...

La prima edizione dei “campionati mondiali del sesso” si è svolta in Spagna, in una villa sulla Costa del Sol. I vincitori sono gli italiani Enrico D’Avascio, pornoattore noto come “Capitano Eric”, ... (news.robadadonne)

Il progetto Knowing Machine, la qualità dei dataset di immagini e il caso di Laion-5B - Nel caso della visual story "Models all the way down si scorre sempre dall'alto verso il basso e compaiono "cose". Non è sempre chiaro ma è interessante perché accende un faro sull'apprendimento di qu ...infoilsole24ore

Domenica 14 aprile in scena “Incantesimi” al Paisiello - LECCE - Domenica 14 aprile spettacolo per tutta la famiglia al Teatro Paisiello di Lecce. Alle 18.00 è in programma Incantesimi. Fiabe e Leggende della Terra ...corrieresalentino

Enrica Bonaccorti: «Non venivo presa sul serio, così mi sono ridotta il seno. Playboy Mi sono vergognata, ma avevo bisogno di soldi» - Enrica Bonaccorti e Renato Zero erano inseparabili. La notte di Roma è stata loro per un periodo. E non senza un problema. Dalle loro giornate trascorse in Piazza Navona al tamponamento con ...ilmattino