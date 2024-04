Chi è Ludovica Coscione | Teresa di ‘Mare Fuori’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) InPolidori, interpretata da, riesce a conquistare il cuore di Eduardo Conte, che ha il volto di Matteo Paolillo. I due vengono da ambienti molto diversi e hanno prospettive differenti, eppure tra loro scocca la scintilla.è arrivata all’istituto penitenziario dove è detenuto Edoardo come coordinatrice di un progetto artistico. Edoardo, però, inizialmente, ha una relazione con Carmela, la moglie di un altro detenuto. Le cose poi cambiano e i sentimenti evolvono… Nell’ultimo episodio della quarta stagione della serie, incinta, ha perso il suo grande amore, che purtroppo è morto. In vista della quinta stagione non si sa ancora quale sarà la sorte di. Certo è che il personaggio ha portato fortuna ...