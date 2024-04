Chi è Eva Gini | giornalista di SportMediaset? Chi è il suo fidanzato?

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di venerdì 5 aprile 2024) Scopriamo la biografia e la vita privata di Eva: nuovo volto del giornalismo sportivo su(ma con diverse altre esperienze alle spalle). Nata nel 1993 a Magenta, una città pittoresca vicino a Milano, Evaha tracciato la sua strada nel mondo del giornalismo dopo aver ricevuto il diploma dal prestigioso Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta. Proseguendo con gli studi, si è laureata in Lettere Moderne presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, ottenendo nel 2017 il riconoscimento dipubblicista. Le prime tappe della sua carriera televisiva includono ruoli come modella per QVC e Telelombardia. Tuttavia, è stato il suo passaggio a Sportitalia a segnare l’inizio di una carriera in ascesa, dedicandosi con passione all’analisi dettagliata del campionato e delle competizioni ...