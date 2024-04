(Di venerdì 5 aprile 2024) La droga arriva principalmente via mare dal Sudamerica e sta invadendo il continente grazie a prezzi bassi e a organizzazioni criminali sempre più forti e spietate. Il video. Leggi

I Carabinieri di casa lbuttano (Cremona) hanno sottoposto un uomo alle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento perché ha maltrattato e Picchia to ... (fanpage)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.14 Ora il Gruppo tira in maniera ancora più forte. Il distacco si assottiglia a meno di 50?. 16.11 In questo momento il distacco fra la testa della corsa ... (oasport)

Joao Costa, chi è il gioiello che ha stregato Mou e De Rossi - Chiamano il giocatore a Trigoria per un periodo di prova, ma al primo controllo hanno già deciso ... Ora Joao vuole debuttare in Serie A, non aspetta altro. E sa già a chi dedicare il nuovo traguardo.gazzetta

Chi controlla il traffico di cocaina in Europa - La nuova puntata del notiziario video Europa Settegiorni, che racconta ogni settimana la vita nei paesi dell’Unione, spiega come la cocaina arriva dal mare in Europa, chi ne fa uso e cosa stanno ...internazionale