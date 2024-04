Che sia vivo o morto nel Campo Largo comanda Conte e non la Schlein

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 5 aprile 2024) C’è una cosa certa: ila Bari, in Puglia, quello che fino a poche settimane fa veniva raccontato come «l’Eldorado» del Pd e della sinistra. La seconda cosa certa è che per le prossime politiche ilmiracolosamente risorgerà e a tutti gli italiani verrà raccontata un’unità solida (che solida non è). Ma dal punto di vista politico l’inchiesta che ha colpito ancora il Pd nel capoluogo pugliese e la reazione del Movimento 5 Stelle di rompere l’alleanza con i Dem racconta una ed una cosa sola: a guidare l’opposizione non è Elly Schlein ma Giuseppe. Dal momento del suo arrivo alla segreteria del Nazareno Schlein si è posta come primo obiettivo di far tornare il Pd ad essere il riferimento della sinistra; erano giorni in cui nei sondaggi i grillini ...