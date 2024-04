Che sapore ha la Scandinavia?

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 5 aprile 2024) Aprile, i primi ponti, le giornate che timidamente vogliono allungarsi, qualche raggio di sole che rimane lì a scaldare la faccia e le pulizie di primavera. Questo è quel periodo dell’anno in cui, in qualche modo, si cerca una sorta di rinnovamento. Come se volessimo scrollarci di dosso il grigiore e il freddo e cercassimo un ponte dritto e veloce verso le vacanze estive. Stiamo assistendo a una nuova vita luminosa di questo disco di pasta che può essere interpretato in mille modi diversi, anche da un punto di vista culturale. Prendiamo, per esempio, il Nord Europa. Nella testa di coloro che non sono avvezzi a divorare pagine e pagine di notizie sul cibo di questi Paesi, i nordici mangiano due cose in croce: aringhe, patate, qualche radice. Nella realtà dei fatti, le cose stanno diversamente e per anni loro, i nordici, hanno conquistato la vetta dell’Olimpo in termini di premi e ...