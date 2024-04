Che fine ha fatto Ferragni? Sta malissimo | l' indiscrezione preoccupa i fan

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 5 aprile 2024) Dopo le vacanze a Dubai con i figli e la sua famiglia, Chiaraè tornata a Milano. Tuttavia, adesso che Leone e Vittoria sono con il papà a Miami, l'influencer non ha più nulla da condividere sui social e si è infatti ritirata in un silenzio stampa. Una mossa anomala da parte di Chiara, attiva e sempre presente sui suoi canali; per questo motivo chi la segue da tempo si stando per lei e per il suo comportamento. Come sta Chiara? Secondo quanto riportato dall'investigatore social Alessandro Rosica, Chiarastarebbe “”. Fonti certe vicine all'imprenditrice sostengono che abbia trascorso molte giornate dalla psicologa, cercando supporto e conforto durante questo periodo delicato. Questa separazione dal marito Fedez la sta certamente mettendo a dura prova, oltre ad accentuare il ...