“Che disagio” Anita e Rosy | figuraccia tremenda dopo il Grande Fratello Questa non se lo aspettavano

Intelligenza artificiale? Macché. In questo caso è pura violenza. Rose Villain ha deciso di denunciare la diffusione sul web di alcune sue fotografie senza veli generate con la controversa I.A., ... (iodonna)

Marcell Jacobs intervistato dal Guardian. Un’intervista ampia, anche molto discorsiva. In cui vengono toccati i sospetti che hanno accompagnato l’oro olimpico sui 100 metri ma più nella narrazione ... (ilnapolista)

In attesa degli esiti dell’incontro tra la segretaria del Pd Elly Schlein e il presidente dem Stefano Bonaccini per fare il punto su liste e candidature in vista delle elezioni Europee, all’interno ... (ilfattoquotidiano)