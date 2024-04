Chat più sicure su WhatsApp | cosa cambia col nuovo aggiornamento

Snapchat: nuove funzioni per creare e condividere momenti speciali: Caricare video più lunghi : ora è possibile creare e caricare video più lunghi per condividerli nelle chat, nelle Storie o in Spotlight, permettendo agli utenti di esprimersi in modo più dettagliato. ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante, lo scoop clamoroso riaccende la speranza dei Damellis!: Continuano a fioccare gossip sempre più succulenti sul presunto ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis . Tornati ... e ora spuntano chat segrete che avrebbero provocato un disastro ...