Cgil | ' per Governo 4 pesanti bocciature | urgente mobilitazione per Ssn'

"I porti oggi sono praticamente tutti fermi con un' adesione in alcuni scali fino al 100% ". A riferirlo è il segretario nazionale della Filt Cgil Amedeo D'Alessio sullo sciopero nazionale dei ... (quotidiano)

Intervista. Sbarra: «Una stagione nuova lavoro-imprese. Cgil, basta feticci ideologici» - Il segretario generale della Cisl: «È sbagliato parlare di un Paese squarciato dalla precarietà. Il Jobs Act ha lacune, ma ha anche dato un impulso forte. Da Stellantis ora impegni precisi» ...avvenire

In arrivo, giovedì 11 aprile, uno sciopero generale di tutti i settori: possibili disagi nei trasporti - Come comunicato nelle scorse ore lo sciopero, proclamato dalle Segreterie Generali delle conferederazioni sindacali Cgil e Uil, è previsto per giovedì 11 aprile. Sarà di quattro ore e coinvolgerà ...primamonza

La Firenze del futuro in macro aree, da multiutility a turismo: le proposte dei sindacati - Firenze, 5 aprile 2024 - Otto macro aree sulla 'Firenze di domani': Cgil, Cisl e Uil hanno presentato un documento unitario per le prossime azioni di governo della città, in vista delle prossime comun ...lanazione