Cesa | Ivano Oliva nominato nuovo coordinatore degli Osservatori Ambientali

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 5 aprile 2024). Il sindaco Enzo Guida questa mattina ha firmato il decreto di nomina delnella persona di. Di professione Guardia Penitenziaria,è già, in passato,della Protezione Civile. “Mi preme ringraziare, a nome dell’intera Amministrazione Comunale iluscente Raffaele Borzacchiello, per il prezioso lavoro svolto, per l’importanza dell’impegno profuso. In una fase delicata, come quella del Covid, Borzacchiello è sempre stato in prima linea, non ha mai fatto mancare il suo apporto, con dedizione ed umiltà. Saremo per sempre grati per l’attività svolta”, afferma il sindaco Guida. L’assessore all’Ambiente Alfonso ...