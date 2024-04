Cermec | avanti tutta Ma per la prima volta si parla di alternative al biodigestore

(Di venerdì 5 aprile 2024) Barra dritta sul ciclo dei rifiuti e suldel futuro, verso l’ingresso nella grande famiglia di RetiAmbiente ma pronti a quel punto anche a fare delle ‘virate’, se dovessero risultare necessarie, per cambiare le carte in tavola e anche gli obiettivi di medio e lungo termine, con le spalle coperte sia dal gestore unico sia dalla Regione Toscana. E’ stato un incontro chiarificatore quello che ieri ha messo di fronte i sindaci dei Comuni di Massa e Carrara, Francesco Persiani e Serena Arrighi, assieme all’amministratore unico di, Lorenzo Porzano, l’assessora regionale all’ambiente Monia Monni, il dirigente regionale Rafanelli, il presidente del Comitato unitario di controllo analogo di RetiAmbiente, il sindaco Marco Pinelli, e il direttore di RetiAmbiente, Urbano Dini, e i sindacati Cgil, Cisl e Uil. Un incontro al vertice che segna un ...

