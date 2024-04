Cercano sponsor I Baskings a Nantes per un torneo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Prestigiosa trasferta oltralpe per i Reggio Emilia, che ad inizio luglio saranno impegnati ain uninternazionale. La realtà cittadina, che conta ormai 40 iscritti, è nata 6 anni fa inizialmente come doposcuola scolastico e oggi partecipa per il secondo anno al campionato regionale di baskin, sport innovativo ed inclusivo che si ispira al basket e che ha come obiettivo quello di coinvolgere persone con abilità diverse all’interno della medesima disciplina, dal momento che ogni squadra deve essere composta da ragazzi e ragazze, normodotati e diversamente abili, ma dando ad ognuno l’opportunità di essere parte fondamentale della stessa. Dopo il terzo posto nello scorso campionato regionale, quest’anno Reggio ha chiuso al primo posto il girone e si sta preparando ai playoff. Ora, in attesa della trasferta ...