(Di venerdì 5 aprile 2024) Aumentano ledi celiachia, ma la formazione per gli operatori del settore alimentare non decolla. È uno degli aspetti che emerge dall’analisi della relazione annuale al Parlamento sulla celiachia, fatta dal ministero, da poco pubblicata (i dati fanno riferimento al 2022). Guardando al numero di persone con celiachia, lasi conferma al primo posto in Italia con 46.433su un totale in Italia di 251.939, pari a circa il 18%, la percentuale più alta tra le regioni a livello nazionale. Tra chi soffre di questa patologia autoimmune, le donne sono in maggioranza: in, 32.055 rispetto a 14.378 uomini, circa il doppio (in linea col dato nazionale). Per quanto riguarda l’età, dei 46 mila condi celiachia oltre 9mila hanno meno di 18 anni, mentre c’è una quota di ...

Celiaci in aumento in Lombardia: crescono le diagnosi tra bambini e ragazzi ma anche negli anziani - A fronte di un continuo incremento di casi, oltre 46mila in regione non decolla la formazione per gli operatori del settore alimentare. In calo le mense scolastiche e ospedaliere che prevedono pasti d ...ilgiorno

Diabete di tipo 1 e celiachia, via agli screening pediatrici nell’Isola - Un progetto pilota che coinvolge 4 regioni italiane, fra cui la Sardegna, e che mira a offrire trattamenti precoci dai 2 ai 10 anni di età ...unionesarda

Diabete di tipo 1 e celiachia: in 4 regioni parte lo screening gratuito per i minori - celiachia e diabete: in Lombardia, Marche, Campania e Sardegna parte lo screening gratuito tra i minori di 18 anni ...vita