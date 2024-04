CdS – “Il Barcellona vuole Kvaratskhelia La risposta del Napoli”

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 5 aprile 2024) 2024-04-05 13:00:28 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere: Non solo Lobotka. C’è un altro giocatore delche interessa al. Si tratta di Khvicha. Secondo Diario As, infatti, il club blaugrana – che già segue il regista slovacco – ha chiesto informazioni alper il talento georgiano. Ma De Laurentiisblindare il numero 77. Previsto incontro a fine stagione per il rinnovo di contratto. De Laurentiis, la sua posizione sul futuro di KK L’idea delè di ripartire proprio daper la prossima stagione. L’esterno gergiano ha il contratto in scadenza nel 2027 e anche quest’anno ha raggiunto la doppia cifra in campionato con ancora otto gare da disputare. ...