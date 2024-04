Cdp | vola l’utile netto | +23% a 3 | 1 miliardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il cda di Cassa Depositi e Prestiti ha approvato il bilancio 2023 cona un livello mai raggiunto in precedenza di 3,1di euro, in crescita del 23% rispetto ai 2,5dello scorso anno. Il patrimonio, pari a 27,9, è in crescita dell‘8% rispetto alla fine del 2022. Lo stock di crediti di Cdp a sostegno di imprese, pubblica amministrazione, infrastrutture e cooperazione internazionale è di 124, in aumento di 3,2rispetto al 2022 (+3%). La raccolta è di 362, di cui 285 relativi alla raccolta postale. Nel biennio 2022-23, ha sottolineato l’ad Dario Scannapieco, l‘impatto della attività di Cdp ha generato circa l‘1,6% del Pil nazionale, contribuendo a creare o mantenere ...