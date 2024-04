Cattelan e Tananai oltre la scaramanzia | tatuate le due stelle dell’Inter | VIDEO

(Di venerdì 5 aprile 2024) A 8 giornata dal termine del campionato di Serie A, l’Inter si trova in vetta alla classifica, in solitaria, a +19 dal Milan, seconda classificata. Un posizionamento che mette nelle mani dei nerazzurri lo Scudetto 2024, ma molti tifosi vogliono aspettare la matematica prima di festeggiare e compiere gesti forti.non fanno parte di questi tifosi. Il cantante ha ammesso di essere scaramantico, ma ha poi ceduto all’invito del noto conduttore: tatuarsi le due. L’Inter, infatti, vincendo lo scudetto 2024 salirebbe a quota 20 e, dunque, dalla prossima stagione sulla maglietta avrebbe duesi tatuano le dueIn vista della puntata di Stasera C’è, il conduttore, ...

Tananai in mutande per il nuovo tatuaggio: «Non so se avete visto Babbo Natale...» - «Non so se avete visto ma sulle mie mutande c'era Babbo Natale». Con queste parole Tananai ha scherzato da Sasera c'è Cattelan. Il cantante e Alessandro Cattelan, sono stati protagonisti di un ...leggo

Tanani in mutande su Rai2: ecco cosa è successo - Ospite a Stasera c'è Cattelan, Tananai ha sorpreso tutti calandosi i pantaloni e rimanendo in mutande. Poi il cantante ha spiegato il motivo.notiziemusica

Inter, scudetto e seconda stella in arrivo. Cattelan e Tananai se la sono già tatuata! VIDEO - In barba alle scaramanzie, ormai anche i tifosi interisti più scettici si stanno convincendo: la squadra di Inzaghi si appresta a vincere lo scudetto ed è uno.calciomercato