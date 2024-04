Caso Scuole Besta a Bologna | cronista del Carlino accerchiata e insultata dai manifestanti Contestati anche altri giornalisti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 aprile 2024), 5 aprile 2024 – L’hannopesantemente. E poi le hanno gridato “Giornalista, non ti vogliamo". Grave episodio quello avvenuto stamattina davanti al Tribunale di, contro unade ‘il Resto del’ che stava raccontando il presidio promosso da collettivi e comitatoin solidarietà al ragazzo arrestato ieri notte dai carabinieri all’interno del cantiere. Una trentina di militanti ha letteralmente circondato una giornalista, apostrofandola con insulti e urla di vario tipo, e invitandola ad abbandonare il sit-in, contestandole di aver "raccontato falsità" sull'evento in questione e in generale sulla condotta del quotidiano nel racconto degli eventi relativi alla vicenda delle...