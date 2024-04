(Di venerdì 5 aprile 2024) Ladiha notificato l'avviso di conclusione dellepreliminari a Emanuele, il deputato di Fratelli d'Italia, unico indagato per lo sparo avvenuto nella notte di Capodanno nell'ex asilo di Rosazza, nel Biellese, in cui venne ferito Luca Campana, 31 anni.

Roma, 2 apr. (Adnkronos) – “I media non danno alcuna attenzione al Caso ma sulla vicenda dello sparo di capodanno in cui sono coinvolti dirigenti di Fratelli d?Italia è uscita una notizia che ... (calcioweb.eu)

La Procura contesta i reati di lesioni colpose, porto illegale di arma da fuoco e di munizionamento in luogo pubblico, omessa custodia di armi e accensioni/esplosioni pericolose (torino.repubblica)

Caso Pozzolo: la procura di Biella chiude le indagini