Caso Pozzolo | chiuse le indagini sullo sparo di Capodanno | per la procura è stato l’unico a sparare

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ladi Biella ha notificato al deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele, unico indagato per il colpo partito la notte dia Rosazza, nel Biellese, quando venne ferito Luca Campana, 31 anni, l’avviso di conclusione dellepreliminari. Avengono contestati diversi reati: lesioni colpose, porto illegale di arma da fuoco e di munizionamento in luogo pubblico o aperto al pubblico, omessa custodia di armi e accensioni esplosioni pericolose. In una nota, latrice Angela Teresa Camelio ha spiegato: «Lepreliminari espletate hanno avuto a oggetto sia l’assunzione a sommarie informazioni di tutte le persone presenti, sia rilievi e accertamenti di carattere tecnico eseguiti nei locali ove si sono svolti i fatti e sull’arma ...