Caso Pozzolo | chiuse le indagini La Procura | “Escluso il coinvolgimento di terze persone” Ipotesi accusatoria confermata

(Di venerdì 5 aprile 2024)

Caso Pozzolo: la procura di Biella chiude le indagini - La procura di Biella ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari a Emanuele Pozzolo, il deputato di Fratelli d'Italia, unico indagato per lo sparo avvenuto nella notte di ...ansa

