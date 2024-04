Caso Pozzolo | chiuse le indagini | confermata l’ipotesi dell’accusa

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "I media non danno alcuna attenzione al Caso ma sulla vicenda dello sparo di capodanno in cui sono coinvolti dirigenti di Fratelli d'Italia è uscita una notizia che ... (liberoquotidiano)

Roma, 2 apr. (Adnkronos) – “I media non danno alcuna attenzione al Caso ma sulla vicenda dello sparo di capodanno in cui sono coinvolti dirigenti di Fratelli d?Italia è uscita una notizia che ... (calcioweb.eu)

A Lonate Pozzolo si riscopre la memoria del partigiano Domenico Lanceni - Operaio in fonderia a Busto, fu arrestato a marzo 1944 e fucilato pochi giorni dopo a Besnate. Il suo nome era rimasto in una via, ora per la prima volta verrà commemorato con una cerimonia alla tomba ...varesenews

Duelli a destra e campi larghi nei comuni del Piemonte che vanno al voto - A Biella e Verbania vicina l’intesa tra Pd e 5 stelle. I dem scommettono forte sul Torinese. Nella città laniera Delmastro ha imposto il suo ...torino.repubblica

Notte di incidenti a Tradate e Lonate Pozzolo: sei persone soccorse - Intervento dei soccorritori poco dopo mezzanotte di giovedì in due distinti episodi: a Tradate coinvolte due ragazze e una donna, a Lonate tre ventenni ...varesenoi