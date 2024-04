Caso La Russa Jr | le analisi sul test del capello | i dubbi sulle tracce della droga dello stupro

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 5 aprile 2024) Letecniche da poco depositate sui capelli22enne che ha denunciato di aver subìto abusi da Leonardo Apache La, figlio del presidente del Senato, e dall’amico dj Tommaso Gilardoni, hanno stabilito che non c’è alcuna certezza sull’assunzione o somministrazionecosiddetta «» (ovvero l’acido v-idrossibutirrico, conosciuto come «Ghb»). Quanto decretato dall’esperto di tossicologia forense e docente all’Università Statale, Domenico Di Candia, nominato dalla Procura, si concentra sul periodoscorso maggio. La giovane infatti ha raccontato di aver subito rapporti sessuali a sua insaputa la notte del 18 maggio 2023 in casa del presidente del Senato. LeL’accertamento tecnico ...