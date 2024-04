Caso di meningite in Irpinia | 45enne trasferito al Cotugno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella provincia di Avellino, l’insorgenza di undia Solofra ha attivato una serie di azioni preventive per la tutela della popolazione. Un uomo di 45 anni, dirigente aziendale, è stato ricoverato presso l’Ospedale Moscati di Avellino ealdi Napoli per cure specializzate, suscitando preoccupazione per la sua diagnosi. I sanitari hanno immediatamente adottato misure, inclusa la profilassi di massa e il rinvio di un evento programmato che vedeva coinvolte alcune scolaresche. La, grave e altamente contagiosa, richiede una risposta rapida e coordinata. L’igiene personale e il monitoraggio dei contatti stretti sono raccomandati, mentre un’indagine epidemiologica è già stata avviata. Il sindaco di Solofra Nicola Moretti, per ...