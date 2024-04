Casina di Raffaello in Villa Borghese | attività per bambini dal 13 aprile al 12 maggio 2024

(Di venerdì 5 aprile 2024)didal 13al 12In programma tanti laboratori per bambine edai 2 agli 11 anni. Prenotazione obbligatoria allo 060608 Per tutto il periodo da sabato 13a domenica 12, le bambine e i, dai 2 agli 11 anni, come sempre potranno divertirsi e imparare con i tanti laboratori ludico-educativi pensati per loro dadi, lo spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro, gestita in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. Ogni sabato e domenica gli adulti con i propripiù piccoli, dai 2 anni compiuti ai 4 anni non compiuti, potranno giocare insieme ...

Case dei personaggi illustri 2024, i luoghi familiari in cui i grandi fecero la storia: ecco tutte le aperture - Sono circa 130, in 17 regioni italiane, le dimore che apriranno le porte sabato 6 e domenica 7 aprile. Quest’anno il tema è Memorie in viaggio, in omaggio a Marco Polo. Come e dove prenotare ...quotidiano

6 e 7 aprile Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri - 2 giorni in cui le case museo apriranno le porte per scoprire le case dei Grandi che sono nati o hanno vissuto nel nostro Paese. 7 in Sicilia ...ragusah24

Apertura straordinaria Casa museo Raffaello Pirano: doppio appuntamento - La Casa Museo Raffaello Piraino aderisce alle Giornate Nazionali delle Case dei personaggi illustri. Sabato 6 e 7 aprile aperture straordinarie dedicate alle “Memorie in viaggio”. Sarà dedicata alle “ ...palermotoday