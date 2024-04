Case abusive | un fenomeno in crescita | quante sono e dove si concentrano

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 5 aprile 2024) In Italia, secondo i dati, l’abusivismo edilizio torna a crescere e il Ministro Salvini ha di recente promesso il condono con la pace edilizia. Legambiente non ci sta e si fa portavoce della necessità di contrastare questa piaga con azioni concrete. Il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, in una nota diffusa sul sito, sottolinea che la vera pace edilizia si raggiunge affermando la legalità e accelerando gli abbattimenti delle, oltre a dare maggiori ruoli e responsabilità ai prefetti. Abusivismo edilizio: l’allarme di Legambiente La recentedell’abusivismo edilizio in Italia è evidenziata non solo dai dati dell’Istat nel suo ultimo rapporto sul Benessere equo e sostenibile (Bes), ma anche dai dati delle attività svolte dalle forze dell’ordine contro il ciclo illegale del cemento, raccolti nel ...