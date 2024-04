Casazza | incidente tra auto e moto in via Nazionale | grave centauro

(Di venerdì 5 aprile 2024)(Bergamo), 5 aprile 2024 –stradale, questa mattina verso le 9, in via: a scontrarsi un’mobile e unacicletta. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi con un’ambulanza arrivata da Trescore e l’elicottero, intervenuto da Bergamo. Ad avere la peggio è stato il, un 62enne, ricoverato in gravi condizioni. La dinamica dello schianto è ancora al vaglio degli inquirenti: sul posto i carabinieri della compagnia di Clusone. Il traffico sulla statale 42 è andato in tilt, si sono formate code in entrambe le direzioni.

