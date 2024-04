(Di venerdì 5 aprile 2024) Roma, 5 apr. (askanews) –plaude alla decisione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, di varare una norma per favorire la regolarizzazione delleedilizie, annunciata nel corso del terzo incontro sula cui la Federazione ha preso parte. “È fuorviante bollare la misura come un mini-. Questa previsione raccoglie alcune delle richieste formulate dalla, che più volte ha evidenziato la necessità di semplificare l’iter burocratico perle, e favorire in questo modo la compravendita degli immobili”. Alle associazioni di categoria riunite al Mit, “– si legge nella nota – ha ...

Casa, Fimaa: ok piano Salvini, correggere lievi difformità non è condono - Fimaa plaude alla decisione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, di varare una norma per favorire la regolarizzazione delle lievi difformità edilizie, annunciata nel ...askanews

Pesaro, patto per la Casa: scatta il censimento per cercare alloggi. Il Comune sigla l’intesa con sindacati, inquilini, proprietari e intermediari - PESARO Rispondere all’emergenza abitativa tra le priorità delle azioni previste con il nuovo Patto per l’abitare. Presentato dall’assessora Maria Rosa Conti (delega ...corriereadriatico

Allarme affitti introvabili. Ecco "Il Patto dell’abitare". Sperando che funzioni - Firmato in Comune un accordo con le varie realtà del pianeta Casa. L’impegno è trovare soluzioni per chi è in difficoltà: ecco come.ilrestodelcarlino