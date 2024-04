Caro Antonio | sono il tuo diario

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il miomi scrive. Nonubriaco né prigioniero di un parallelo mondo distopico: è una app del mio telefono che, dopo un aggiornamento, si è presentata dicendomi grossomodo “il tuo” e ha iniziato a propormi di scrivere qualcosa una volta tanto. Il mio, evidentemente, non mi conosce; non sa quindi che passo già buona parte della giornata a scrivere per committenti tridimensionali, e che pertanto misentito in diritto di ignorare il suo suggerimento. Il mioperò non demorde; mi ha proposto una lista di argomenti da cui potrei trarre spunto. Siccome, però, per il mioioil mio telefono, ha cercato di ingolosirmi con informazioni tratte da quella specie di anima esteriorizzata. Ad ...

