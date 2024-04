(Di venerdì 5 aprile 2024) Gerrytorna a parlare. Nelle ore in cui in casasi rincorrono nuove voci su un imminente cambio di assetto manageriale, con...

Cardinale: 'Comprare il Milan è stato un affare, eppure mi davano del pazzo. Il primo anno non ho fatto nulla...' - Gerry Cardinale torna a parlare. Nelle ore in cui in casa Milan si rincorrono nuove voci su un imminente cambio di assetto manageriale, con l`ingresso di nuove.calciomercato

"L’annuncio di una nuova umanità" - Il Cardinale Betori riflette sul significato della narrazione evangelica delle donne al sepolcro di Gesù, evidenziando la profonda devozione e cura verso il corpo del Signore.msn