Caracciolo smonta la soluzione di Gramellini per Gaza | Non cambierebbe niente

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 5 aprile 2024) Dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre la situazione si è ribaltata con sempre più Paesi che criticano la risposta militare di Israele nella Striscia di. L'attacco all'ambasciata israeliana di Damasco rischia poi di scatenare un attacco diretto di Teheran. Lucio, direttore di Limes, ha fatto il punto sulla situazione in Medio Oriente nella puntata di venerdì 5 aprile di Otto e mezzo, su La7. "L'Iran potrebbe rispondere ma non facendo la guerra all'America", restando "un po' al di sotto di questo livello". Ad esempio con azioni di terrorismo, "anche se non è che siano brillanti in genere gli iraniani" in questo ambito. Quello che è interessante, sottolinea il giornalista esperto di geopolitica, è il ruolo degli americani. "Gli Stati Uniti contemporaneamente tirano cibo ai palestinesi e danno gli israeliani le bombe che vengono ...