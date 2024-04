Capo Plaza sbarca su Fortnite | un’esperienza pionieristica per la musica italiana

(Di venerdì 5 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie, il rapper salernitano che ha conquistato le scene internazionali, scrive un nuovo capitolo nella storia del connubio trae videogames. Il 3 maggio, in concomitanza con l’uscita del suo nuovo album “Ferite”,approderà sucon un’isola creativa e un concerto virtuale, entrambi in prima assoluta per un artista italiano.debutta su: Unione Storica trae Videogiochi L’isola disunon sarà una semplice mappa, ma un vero e proprio viaggio interattivo all’interno del nuovo album “Ferite”. I giocatori ...

C’è grande attesa per l’uscita del nuovo progetto discografico di Capo Plaza , ‘Ferite’ , in arrivo il prossimo 3 maggio con Warner Music Italy. Per l’occasione, l’artista sbarca su Fornite e grazie a ... (funweek)

Il rapper, ospite del podcast One More Time, ripercorre la sua vita, soffermandosi sul suo rapporto con la musica, sulle conseguenze del successo e soprattutto sulla solitudine: «Il telefono squilla ... (vanityfair)

A Roma (e Isernia) l’indie-rock d’autore dei 24 Grana - I 24 Grana si esibiranno il 10 aprile a Roma al Largo Venue, in quella che dopo la data del 6 aprile a Isernia rimarrà l’unica occasione per vedere la band campana in attesa di un nuovo tour. Il grupp ...9colonne

Hit parade, Tony Effe in vetta per la terza settimana - Tony Effe, con l'album Icon, si conferma per la terza settimana consecutiva in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. (ANSA) ...ansa

Capo Plaza tiene un concerto nel metaverso: è il primo in Italia - Capo Plaza sarà il primo cantante italiano a sbarcare su Fortnite. Per lui in arrivo un’isola creativa personalizzata nel metaverso per il nuovo album e un concerto live.105