Campi e il tunnel segreto ’Bonifiche troppo vecchie’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) "La scoperta delsotto l’argine del Marina testimonia la storia della bonifica in quella zona, ma anche la vetustà del sistema arginale e la necessità di riadattarlo alle moderne urbanizzazioni. E i costi, come dimostra l’elenco presentato al commissario per l’emergenza, Eugenio Giani, sono importanti: ben 270 milioni di lavori". Marco Bottino, presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, fa il punto sul "passaggio" sotterraneo scoperto aBisenzio, come ha raccontato ieri La Nazione, e individuato come possibile concausa dell’alluvione. "La provincia di Firenze ha una storia idraulica molto lunga – spiega – trattandosi di un’antica piana alluvionale, liberata dalle acque e tuttora mantenuta libera grazie alle opere realizzate dall’uomo. Questa lunga storia spiega perché si possano trovare opere che sfuggono anche alle mappe ...