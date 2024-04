Camilla Marianera | condannata la talpa al tribunale di Roma | 6 anni per l’avvocata praticante

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 5 aprile 2024) Sei: questa è la condanna decisa dai giudici di Piazzale Clodio nei confronti dellaavvocato, imputata nell’ambito dell’indagine su una presuntaall’interno dell’ufficio giudiziario capitolino, da cui sarebbero trapelate informazioni sensibili e preziose rivendute al prezzo di centinaia di euro. Le accuse a, nello specifico, ruotano attorno a un presunto giro di tangenti, che la donna avrebbe incassato in cambio di informazioni coperte da segreto istruttorio: per questo è accusata di corruzione in atti giudiziari. Le notizie sarebbero arrivate a ultras, spacciatori e a membri del clan dei Casamonica. Oggi, 5 aprile, è stata inoltre accolta dai giudici la richiesta della Procura: sono stati disposti i domiciliari per l’imputata. Lo ...