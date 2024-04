Call My Agent - Italia | su Sky e NOW gli episodi finali della Seconda Stagione ??

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 5 aprile 2024) Una vita frenetica, senza orari, in prima linea per risolvere ogni esigenza e imprevisto: gliCMA sono pronti a tutto pur di preservare la carriera e i progetti dei loro talent. Ne daranno ancora una volta dimostrazione negli ultimidiMY, la serie Sky Original remake del cult Dix pour cent, dal 5 aprile in esclusiva su Sky in streaming su NOW . Stasera gli ultimi dueandranno in onda su Sky Serie e Sky Cinema Uno in prima serata.Mentre la CMA, l’agenzia di spettacolo al centroserie, viene scossa da una rivelazione inaspettata, Gabriele (Maurizio Lastrico) è impegnato a seguire Elodie sul set del nuovo horror del maestro ...