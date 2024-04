Call My Agent 3 Italia si farà | quando esce la terza stagione | ci sarà anche Fiorello

Paola Buratto è la giovane e talentuosa attrice che interpreta Camilla in Call My Agent , la serie Sky con la regia di Luca Ribuoli. In questa chiacchierata abbiamo parlato del mondo dello spettacolo ... (fanpage)

La popstar Italia na e la star di Mare Fuori insieme nel quinto episodio della seconda stagione di Call My Agent - Italia in onda questa sera su Sky e in streaming su NOW: tutte le anticipazioni. (comingsoon)

Le guest star, le battute, gli omaggi, Dario Argento e la Mostra del Cinema di Venezia: ecco perché la seconda stagione di Call My Agent - Italia è migliore della prima . In streaming su NOW. Il ... (movieplayer)

Call My Agent - Italia 2: come si realizza una seconda stagione migliore della prima - Le guest star, le battute, gli omaggi, Dario Argento e la Mostra del Cinema di Venezia: ecco perché la seconda stagione di Call My Agent - Italia è migliore della prima. In streaming su NOW.movieplayer

Call My Agent, puntata 5 aprile: trama, cast e curiosità della serie di Sky Cinema Uno - Call My Agent 2 ultima puntata. Nell'appuntamento presenziano come star Sabrina Impacciatore, Dario Argento e Massimiliano Caiazzo.maridacaterini

Elodie diventa una strega immortale a "Call My Agent Italia". E tormenta.. - La seconda stagione della serie cult di Sky, 'Call My Agent – Italia' (in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW) chiude col botto grazie alle due special guest star Sabrina Impacciatore ed Elodi ...affaritaliani