Caldo africano per un weekend da inizio estate | le previsioni e le temperature in Emilia Romagna

(Di venerdì 5 aprile 2024) Bologna, 5 aprile 2024 – Un’impennata termica conche potranno superare anche i 23 gradi con Bologna che potrebbe raggiungere i 25-26° tra domenica e lunedì: così un fine settimana dachiuderà, almeno per il momento una lunga serie di perturbazioni che ha interessato soprattutto il nord ovest d’Italia tra fine marzo eaprile. "Ancora una volta – spiega Roberto Nanni, meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti) – la posizione scomoda di una vasta circolazione ciclonica a ovest delle Isole Britanniche sprofonderà verso le Isole Canarie richiamando, di tutta risposta, una massa d’aria eccezionalmente calda dal cuore del Sahara verso l’Europa centro-occidentale. Ciò che sperimenteremo sull’Italia, così come in, sarà determinato ...