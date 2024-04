Caldo africano | Italia nella morsa dell’anticiclone Previsioni per il weekend | la mappa delle città

(Di venerdì 5 aprile 2024) Roma, 5 aprile 2024 – Sarà unrecord quello che caratterizzerà ilin arrivo. Potremmo definirlo ‘da bollino rosso’ rispetto alla media stagionale. L'anomalia termica di questo fine settimana sarà di almeno 6-8 gradi rispetto alle medie climatologiche di inizio aprile. E’ l’anticicloneche sta già ‘pompando’ aria calda verso il Mediterraneo. Questo significa che potremo goderci giornate all’insegna del bel tempo, come se fosse già estate, ma a discapito del ritmo della natura che viene colpito nuovamente da un grosso sconvolgimento e dai suoi effetti devastanti per l’ambiente. La sua massima espressione si registrerà da domani, sabato 6 aprile, fino all’inizio della prossima settimana con picchi dianomalo fino a 28°C. L’ondata di calore farà una puntata anche verso l'Europa ...

