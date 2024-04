Calciomercato Serie A | che beffa per il Bologna | la percentuale sulla rivendita è esorbitante

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 5 aprile 2024) Brutte notizie per ilin ottica mercato. In caso di cessione i Rossoblù dovranno rinunciare a gran parte del cartellino del giocatore. Con il termine della stagione che si avvicina sempre di più, affermare che ilsia semplicemente una sorpresa sarebbe tutt’altro che corretto. I ragazzi di Thiago Motta hanno dimostrato giornata dopo giornata di essere una delle squadre più forti in Italia, con uno dei migliori stili di gioco. Il quarto posto in classifica, a soli due punti di distanza dalla Juventus, è decisamente meritato e se a fine stagione i Felsinei dovessero riuscire nell’impresa di qualificarsi alla prossima Champions League li andrebbero solo riconosciuti i meriti. Thiago Motta è riuscito a creare un gruppo solido, con giovani di enorme talento, già pronti a fare il grande passo in una big (anche se probabilmente già ne fanno ...