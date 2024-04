Calciomercato – Per Buongiorno è pronta l’asta | Milan in vantaggio perché …

(Di venerdì 5 aprile 2024) Nel corso delestivo si dovrebbe scatenare un'asta per Alessandroe giungono notizie su una mossa del

Le ultime sulle mosse di Calciomercato della Juve ntus in vista della prossima stagione. Tutti i dettagli in merito Arrivano novità importanti sul futuro della Juve . Secondo quanto riportato da ... (calcionews24)

Irruzione della Juventus per Joshua Zirkzee. Il club bianconero avrebbe puntato forte sull’attaccante del Bologna, obiettivo di mercato del Milan La Juventus si è inserita prepotentemente nella ... (dailymilan)

Sky - Napoli, clamorosa idea Zaniolo per l'estate! E' in cima alla lista di Manna - Calciomercato Napoli, spunta il nome di Niccolò Zaniolo per l’estate. Ad annunciarlo è direttamente SkySport, con l’esperto di mercato Gianluca di Marzio che riporta la notizia anche sul suo sito. S ...msn

Calciomercato Napoli, idea Pinamonti per sostituire uno tra Simeone o Raspadori: i dettagli - Calciomercato Napoli. Il Napoli è pronto a una grande rivoluzione e in questo fenomeno potrebbero esser coinvolti Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori con uno dei due destinato a lasciare la città par ...msn

Duello di mercato Milan-Juventus: Giuntoli piomba su Zirkzee - La sessione di Calciomercato è ancora distante, ma alcuni club non perdono occasione per iniziare a pianificare il proprio futuro e a cercare calciatori che ...footballnews24