Calciomercato Milan | Moncada fa sul serio per Patrick Dorgu | svelato il prezzo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 5 aprile 2024), Geoffreyinsiste per il terzino sinistro del Lecce: è anche statoil… Ilsi avvicina sempre di più e ilnon ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato. Per questo motivo la dirigenza, in particolare il direttore dell’area tecnica Geoffrey, si sta già muovendo da diverso tempo per alcuni obiettivi del club di via Aldo Rossi. Il prossimo mercato rossonero sarà molto mirato. L’attuale rosa è, infatti, molto competitiva. Servono, quindi, pochi giocatori che vadano a coprire le lacune della formazione allenata da Stefano Pioli. Si parla ovviamente del grande colpo in attacco, di un centrocampista fisico e di un difensore. Tutto il ...